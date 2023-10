UHF lançam novo disco ‘Novas Canções de Bem Dizer’

O novo disco de 11 originais dos UHF, 'Novas Canções de bem dizer', vai ser lançado a 27 de outubro.Na véspera, dia 26, a FNAC vai promover a pré-escuta e a venda do novo disco do grupo que, este ano, celebra 45 anos de atividade. Às 22h, as novas canções serão apresentadas e haverá um debate com o autor e dois jornalistas especializados.