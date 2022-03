Um leilão de vinhos a favor da Ucrânia

Laurent Fortin não é apenas o diretor geral do Château Dauzac, em Margaux, uma propriedade classificada como Grand Cru Classé desde 1855. É também o Cônsul Honorário da Ucrânia em Bordéus, e foi nessas duas qualidades que se lembrou de unir o mundo do vinho em apoio ao povo ucraniano. Para tal contactou a iDealwine, uma leiloeira europeia de vinhos online, a maior, e lançou um apelo aos colegas viticultores, para se juntarem a ele num leilão especial − a acontecer a partir de 30 de março e durante 10 dias – no qual a totalidade dos lucros reverte a favor da Ukraine Amitié, uma associação humanitária em Bordéus, criada para enviar medicamentos para a população que ficou no país ou está nos centros de refugiados.Leia a notícia na íntegra na MUST