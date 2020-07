Um ataque violento a uma casa fez esta quinta-feira um morto em Oliveira São Mateus, em Vila Nova de Famalicão. A vítima mortal é Joaquim Sousa, de 46 anos, empresário do setor da confeção.





O empresário foi encontrado na sala com facadas no tórax.A arma do crime ainda não foi encontrada.O alerta foi dado pelas 8h43. A casa estava remexida. A Polícia Judiciária (PJ) encontra-se no local.