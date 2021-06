É, provavelmente, uma das imagens do dia: Noah ao colo do pai no momento em que é encontrado numa zona florestal em Medelim, perto de Proença-a-Velha.





Noah, o menino de 2 anos desaparecido em Proença-a-Velha, foi encontrado com vida ao final desta quinta-feira.A criança foi encontrada por populares a cerca de 4 quilómetros (em linha reta) da casa da família.