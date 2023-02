Uma ideia para Elon Musk recuperar os milhões perdidos

Há quem perca a cabeça só porque perdeu a carteira ou as chaves de casa. Não é o caso de Elon Musk. Há quem perca dinheiro, autênticas fortunas, e tente manter-se tão discreto quanto possível, e se possível manter o assunto em segredo. Também não é assim que acontece com o dono da Tesla - e patrão da SpaceX, e rei do Twitter, e proprietário de outras coisas que valem milhões e milhões de dólares. Elon Musk, quando perde qualquer coisa, fá-lo com pompa e com estrondo de maneira a abrir noticiários, quer se trate de perder a compostura a lidar com a liberdade de expressão dos utentes da sua rede social, ou da privilegiada circunstância de ficar sem 173 mil milhões de euros (há quem diga que foram mais milhões ainda) sem ter de ir vender roupa usada na Vinted para aguentar a prestação da casa.Leia o artigo na íntegra na MUST