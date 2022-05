Uma mulher deu-lhe 94 euros num avião e mudou-lhe a vida: 23 anos depois, refugiada reencontrou-a

Tracy Peck estava ocupada nas suas tarefas diárias quando começou a receber mensagens e telefonemas. Primeiro, foi contactada pelo treinador de ténis. Depois, seguiu-se a sua melhor amiga. Ambos perguntaram-lhe se tinha visto uma história publicada na CNN. "Tens de ser tu", diziam.Incrédula, Tracy Peck decidiu parar o carro e abrir um link para o artigo. No ecrã do seu iPhone, apareceu uma carta com a sua letra e as memórias de uma viagem que tinha feito há 23 anos voltaram. Leia o artigo na íntegra na Sábado