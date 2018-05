A campanha surge quatro anos após um estudo ter revelado que a prevalência do consumo de tabaco em Portugal tem diminuído entre os homens, mas aumentado entre as mulheres.



Realizada por André Badalo, escrita por Fátima Ferraz e Beatriz Silva (alunas de Audiovisual da Escola Profissional de Artes, Tecnologia e Design) e produzida pela Original Features, a curta-metragem chegou aos cinemas NOS do Vasco da Gama na quarta-feira. "Opte Por Amar Mais" também vai ser exibida na televisão durante o último trimestre do ano.

Em comunicado, o Ministério da Saúde explicou que a campanha tem o objectivo de "travar o aumento do consumo de tabaco nas mulheres" já que, apesar de os homens ainda fumarem mais do que as mulheres, elas têm aderido cada vez mais ao vício do tabaco. "Opte Por Amar Mais" pretende também "eliminar a exposição ao fumo ambiental do tabaco".



Autor: M.B/Sábado