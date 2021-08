Uma professora, uma sex tape e muitos pais revoltados

Radu Jude é um dos mais entusiasmantes nomes do Cinema romeno, mas ainda não teve oportunidade de pisar solo português. Os convites já surgiram, mas incompatibilidades na agenda ditaram que o realizador de 44 anos ainda não conhecesse Portugal, apesar da "grande admiração pela cultura portuguesa, por Pessoa e pelo Cinema português". Em entrevista à MUST, via Zoom, Jude assume-se "um grande fã de Manoel de Oliveira, Miguel Gomes, Pedro Costa, Susana de Sousa Dias", e por isso aguarda que as estrelas (e as agendas) se alinhem para que a viagem aconteça. Leia o artigo completo.