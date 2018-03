Continuar a ler

Além do estatuto de estudante atleta, a instituição começou em 2017/18 com "bolsas de mérito desportivo para atletas, os que consigam melhores resultados académicos", que recebem um apoio "para promover a prática desportiva".Para isso, a UA quer reunir "o apoio dos clubes, ao nível do 'know how' e recursos, para fomentar a prática desportiva na universidade, abrindo-se à comunidade, aos clubes e associações desportivas"."A ideia é facilitar a que os atletas possam compatibilizar a atividade desportiva com a aprendizagem", resumiu o vice-reitor, que pretende ainda "que a região possa tornar-se atrativa para atletas que querem também estudar" e "afirmar a UA como um espaço de referência neste campo".A criação de "sinergias", que possa permitir à universidade e aos clubes "partilhar recursos", passa também pela possibilidade de estudantes atletas "poderem representar a UA nos nacionais universitários e os clubes noutras competições".O apoio financeiro passa, por exemplo, pelo pagamento de alojamento e alimentação, além da partilha de infraestruturas, uma vez que a instituição aveirense tem "vários recintos mas não está preparada para todas as modalidades, algo que os clubes têm".Clubes, ou conjuntos de várias associações desportivas, podem apresentar projetos num concurso que será aberto em breve, para que pelo menos parte dos projetos aceites pelo júri possam entrar em vigor já no próximo ano letivo.De momento, "o projeto de regulamento de Contrato de Desenvolvimento Desportivo, que regulamenta toda a iniciativa, está em processo de consulta pública", pode ler-se em comunicado da escola, ao que se seguirá a publicação de um edital, a partir do qual será lançado o concurso público para os projetos.Para já, está publicado o regulamento e Gonçalo Paiva Dias explica que a UA "já aceita manifestações de interesse e apoia com explicações" aos clubes interessados.