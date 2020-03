Universidade do Minho suspende aulas presenciais devido ao coronavírus

A Universidade do Minho suspendeu todas as aulas lectivas presenciais devido ao agravamento da "situação sanitária no norte do país" causada pelo aumento de casos de coronavírus.





os edifícios 1?, 2, 3 e 15 do campus de Gualtar e a recomendação de quarentena por um período de 14 dias aos que tenham viajado para países com casos confirmados de Covid-19.



Também as bibliotecas, unidades alimentares e eventos e atividades desportivas estão suspensas, assim como reuniões, "provas académicas, conferências, seminários, cerimónias e eventos de natureza similar".



Foi o reitor da universidade que anunciou a medida no site da instituição. O mesmo indica que a decisão foi tomada tendo em conta as indicações da autoridade de saúde e proteção civil, a necessidade de "atenuar o quadro de grande instabilidade que afeta a vida da Universidade", a necessidade de se adotar uma postura ativamente preventiva face ao surto e as recomendações feitas pela Comissão de Elaboração e Gestão do Plano de Contingência Interno COVID-19.?A Universidade maném ainda as proibições de deslocações "em serviço" mesmo que previamente autorizadas, o encerramento d