Urnas já abriram nos EUA: quase 100 milhões antecipadamente ou por correio

As assembleias de voto abriram hoje às 06h00 (11h00 em Lisboa) em oito dos 50 estados norte-americanos para dar início à escolha do país entre manter o atual Presidente e candidato republicano, Donald Trump, ou eleger o democrata Joe Biden.





Connecticut, Indiana, Kentucky, Maine, New Hampshire, Nova Jérsia, Nova Iorque e Virgínia começaram a votar às 06:00 da manhã.Os cinco eleitores de Dixville Notch, aldeia de 12 habitantes no nordeste dos Estados Unidos, já tinham lançado simbolicamente a eleição presidencial à meia-noite (05:00 em Lisboa), votando por unanimidade no democrata Joe Biden.Até hoje, dia oficial da votação, um recorde de quase 100 milhões de eleitores escolheram – pessoalmente ou através de correio - o candidato que querem ver à frente da Casa Branca.