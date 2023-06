Uso de colunas de som na praia é proibido e dá multa até quatro mil euros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O uso de colunas de som é proibido em praias marítimas sob jurisdição da Autoridade Marítima Nacional (AMN) e há multas para quem não cumprir as regras.O valor, que consta na Lei n.º 50/2006, de 29 de agosto, varia. Caso as pessoas estejam sozinhas o valor começa nos 200 euros e pode ir até aos 4 mil. Caso se trate de um grupo, as coimas chegam aos 36 mil euros.A Autoridade Marítima Nacional esclareceu à CNN Portugal, que o uso de colunas de som portáteis que incomodem outros "está interdito" nas praias.Caso se sinta incomodado deve contactar o comando local da Polícia Marítima da área.