Vacina contra a Covid-19 pode chegar a Portugal no início de janeiro

A vacina da Pfizer/BioNTech poderá chegar a Portugal três dias depois da aprovação pela Agência Europeia do Medicamento que deve acontecer a 29 de dezembro deste ano. Segundo a diretora médica da Pfizer Portugal, Susana Castro Marques, em entrevista à RTP, a vacina pode chegar ao país a 1 de janeiro.





As farmacêuticas já produziram 20 milhões de doses e vão assegurar o transporte desde a fábrica até aos locais de vacinação designados pelas autoridades portuguesas em caixas térmicas a 70 graus negativos.

"Vamos ter uma componente de distribuição aérea para alguns pontos fulcrais do país e da região e depois uma rede de transporte para fazer, a partir desses pontos centrais, a distribuição para outros locais que sejam designados", disse Susana Marques, adiantando que os pontos finais de distribuição vão ser ainda definidos pelas autoridades portuguesas.



O diretor-geral da Pfizer Portugal disse esta quarta-feira que a farmacêutica espera vacinar 300 mil portugueses contra a Covid-19 na primeira fase de vacinação. Citado pelo TSF, Paulo Teixeira afirmou que "a nossa expetativa é que a União Europeia se pronuncie no final de dezembro, e que consigamos ter a vacina aprovada antes do final do ano".



O diretor da farmacêutica adiantou que "depois da aprovação, as vacinas vão ser rapidamente distribuídas", sendo que "na Europa, a expetativa é que consigamos fazer uma distribuição de 25 milhões de vacinas, logo numa primeira tranche".

O regulador do Reino Unido aprovou esta quarta-feira a vacina que vai começar a ser administrada na próxima semana.