Vacina contra a Covid-19 será universal, gratuita e facultativa: Marta Temido revela já alguns detalhes

O plano de vacinação da Covid-19 em Portugal será apresentado esta quinta-feira, de acordo com a ministra da Saúde, Marta Temido. Portugal está desde junho a acompanhar o processo da União Europeia sobre as vacinas em desenvolvimento para combater a pandemia. O Governo espera gastar 200 milhões de euros.





"Vai ser um processo longo. Durante vários meses do próximo ano teremos de garantir que não nos afastamos do cumprimento das regras", recordou a ministra da Saúde.A vacina da Pfizer deverá ser aprovada pela Agência Europeia do medicamento a 29 de dezembro. Já quanto à da Moderna, a resposta será dada no dia 12 de janeiro. Marta Temido garantiu que as vacinas serão universais e administradas nos centros de saúde. "Se se confirmar [as datas da aprovação das vacinas] admitimos que no primeiro trimestre teremos alguma escassez da vacina"."A vacinação será gratuita, facultativa e a realizar no centro de saúde", reafirmou, apesar de lembrar que há ainda "incertezas sobre ensaios clínicos apresentados", não sabendo, por exemplo, se grávidas e crianças vão poder ser vacinados.