Vacina da Johnson & Johnson limitada a maiores de 50 anos

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, revelou esta sexta-feira, que a toma da vacina contra a Covid-19 da Johnson & Johnson é recomendada a pessoas com mais de 50 anos.





"A vacina da Janssen irá começar a ser aplicada, depois de a norma da Direção-Geral da Saúde ter saído ontem", anunciou o secretário de estado.À margem da inauguração do novo Centro Hospitalar do Oeste, nas Caldas da Rainha, Lacerda Sales sublinhou que Portugal está a seguir as recomendações das autoridades mundiais de Saúde, nomeadamente da Agência Europeia do Medicamento e que os planos da vacinação "podem ser ajustados sempre que haja necessidade".Afirmou ainda que a segunda dose da AstraZeneca já está a ser administrada para maiores de 60 anos. "Quem não quiser optar por essa dose, pode receber uma das restantes", destacou.