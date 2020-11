Vacina da Moderna com 94,5% de eficácia na prevenção da covid-19

A Moderna anunciou que a vacina que está a desenvolver para combater o coronavírus mostrou um sucesso de 94,5% na prevenção das infeções, de acordo com os dados preliminares da terceira e última fase de testagem a que a vacina está sujeita.



No prazo de oito dias, este é o segundo resultado positivo de anunciado por uma farmacêutica sobre a sua vacina anti-coronavírus. Na passada segunda-feira, também a norte-americana Pfizer e a germânica BioNTech anunciaram que a sua vacina tinha uma taxa de prevenção de 90%.







"Esta análise provisória positiva da terceira fase do nosso teste dá a primeira validação clínica de que nossa vacina pode prevenir a covid-19", diz Stéphane Bancel, o chefe-executivo da Moderna, acrescentando que estamos perante um momento "essencial".



Dos 30 mil participantes na terceira fase de testes, 95 foram identificados com covid-19, de acordo com a empresa. Entre os infetados, apenas cinco pessoas tiveram de receber duas doses da vacina, conhecida como mRNA 1273.



Agora, a Moderna diz que pretende submeter a sua vacina para aprovação pela Food and Drug Administration, a agência governamental reguladora, nas próximas semanas. Significa isto que até ao final deste ano poderão existir duas vacinas aprovadas pela entidade norte-americana.



Na sequência da notícia, as ações da Moderna dispararam mais de 10% na pré-abertura da sessão desta segunda-feira.