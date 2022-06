Vai aos Santos Populares? Festejos de Santo António em Lisboa sem metro e comboios

Os festejos de Santo António em Lisboa ficam marcados por greves no Metro e nos comboios, que vão afetar milhares de utentes que se deslocam para os arraiais e desfile das marchas populares na Avenida da Liberdade.





Contrariamente ao que é habitual, este domingo à noite não há prolongamento de horário do Metropolitano de Lisboa; encerra à 01h00 e abre às 06h30. Nos comboios a sul de Pombal, este domingo também também há perturbações no serviço. Esta segunda-feira, feriado de Santo António, a CP funciona com serviços mínimos; o primeiro comboio na Linha de Sintra com partida do Rossio é à 01h01, quando ainda decorrem os arraiais, e o próximo às 07h01. Na Linha de Cascais, o primeiro comboio parte do Cais do Sodré às 06h00 de dia 13.

Lisboa vive este domingo o ponto alto das festas da cidade, com os Casamentos de Santo António, as marchas populares e os arraiais. Às 11h55, cinco casais dão o ‘nó’, pelo registo, nos Paços do Concelho. Às 14h00, decorre a cerimónia religiosa na Sé de Lisboa, com os restantes onze casais. O copo-d’água é na Estufa Fria. À noite, os noivos integram o desfile das marchas populares na Avenida da Liberdade. A lua de mel vai ser na ilha de São Jorge, nos Açores.





A partir das 21h45 desfilam as marchas populares e há arraiais noite dentro. Na zona do Marquês de Pombal, Avenida da Liberdade e Rossio o trânsito vai estar cortado.