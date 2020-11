Veja o mapa dos concelhos nos três escalões de risco ponderados pelo Governo

O primeiro-ministro já tinha avançado com essa possibilidade quando anunciou as medidas a vigorar durante o estado de emergência e confirmou na passada quinta-feira ter mandatado a ministra da Saúde para elaborar um "escalonamento dos concelhos" em função do número de casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.













Com base na atual lista de concelhos de risco elevado, que contabiliza os dados nos 14 dias até 10 de novembro, existem 28 municípios que seriam colocados no patamar de maior risco, 62 ficariam no nível intermédio e 98 no mais baixo. A lista de 191 concelhos inclui ainda os municípios de Alcochete, Cadaval e Montijo que, embora apresentando um número de casos por 100 mil habitantes em 14 dias inferior aos 240, foram considerados de risco por estarem rodeados de concelhos onde esse patamar era ultrapassado.



A maioria dos 28 concelhos onde a situação é mais grave localiza-se no Norte do país.

o Executivo pretenderá manter o recolher domiciliário obrigatório a partir das 13:00 aos fins de semana apenas nos concelhos no patamar de maior risco.Com base na atual lista de concelhos de risco elevado, que contabiliza os dados nos 14 dias até 10 de novembro, existem 28 municípios que seriam colocados no patamar de maior risco, 62 ficariam no nível intermédio e 98 no mais baixo. A lista de 191 concelhos inclui ainda os municípios de Alcochete, Cadaval e Montijo que, embora apresentando um número de casos por 100 mil habitantes em 14 dias inferior aos 240, foram considerados de risco por estarem rodeados de concelhos onde esse patamar era ultrapassado.A maioria dos 28 concelhos onde a situação é mais grave localiza-se no Norte do país.

Na terça-feira, José Luís Ferreira, deputado do Partido Ecologista "Os Verdes", disse que os escalões seriam três : dos 240 a 480 casos por 100 mil habitantes, dos 480 a 960 e acima de 960. O parlamentar, que falava à saída de uma reunião com o Presidente da República, referiu ainda que