Velocidade excessiva em dia de chuva: as conclusões do inquérito da GNR e PJ sobre acidente de Sara Carreira

A investigação e interrogatórios da GNR e as perícias do Laboratório de Polícia Científica, da Polícia Judiciária, às centralinas (cérebros eletrónicos) das viaturas envolvidas no acidente que a 5 de dezembro do ano passado resultou na morte de Sara, de 21 anos, filha do músico Tony Carreira, apontam, apurou o 'Correio da Manhã' junto de fontes policiais, para que o jipe em que a jovem seguia viajasse a uma velocidade excessiva relativamente às condições da via e da meteorologia: no momento chovia torrencialmente naquele troço da A1 junto a Santarém.