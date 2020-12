Vendas de automóveis caem 23% em novembro

Em novembro as vendas de veículos automóveis novos em Portugal cifraram-se em 14.969 unidades, uma descida homóloga de 23,4%, revelou esta quarta-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).





Nos primeiros 11 meses do ano as vendas totalizam 158.702 veículos, o que corresponde a uma quebra de 35,3% face a igual período em 2019.No segmento de ligeiros de passageiros, que representa cerca de 83% do mercado nacional, as vendas no mês passado foram de apenas 11.826 viaturas, menos 27,9% do que em novembro de 2019. Em termos acumulados, este segmento regista uma quebra de 36,4%, para 131.165 unidades.Os comerciais ligeiros resistem bastante melhor e apresentam um recuo de apenas 1,4% em novembro, para 2.801 veículos. Já nos primeiros 11 meses do ano as 23.905 unidades vendidas correspondem a uma descida de 29,5%.Nos veículos pesados as vendas aumentaram 17,5% em novembro, para 342 viaturas. Ainda assim, no acumulado do ano o segmento sofreu um decréscimo de 29,4%, para 3.632 unidades.