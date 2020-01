Vendas automóveis recuam 2% em 2019 para 267,8 mil veículos

As vendas automóveis em Portugal recuaram 2% no ano passado face a 2018, cifrando-se em 267.828 unidades, indicou esta quinta-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).





A quebra nas vendas foi transversal a todos os segmentos, tendo os ligeiros de passageiros, que representam 83,5% do mercado, registado um decréscimo de 2%, para 223.799 unidades. Já nos comerciais ligeiros a descida foi de 2,1%, para 38.454 viaturas. Nos veículos pesados, as vendas totalizaram 5.575 unidades, o que traduz uma redução de 1,2%.Em dezembro, no entanto, as vendas cresceram 9,8% face a igual mês de 2018, para 22.698 unidades. As maiores subidas no último mês do ano pertenceram aos comerciais ligeiros (12,5%), seguindo-se os ligeiros de passageiros (9,5%), enquanto nos pesados registou-se uma quebra de 4,8%.