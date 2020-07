Ventilador financiado por 100 mil portugueses chumbado por peritos

O grupo de peritos criado para avaliar os ventiladores pulmonares no âmbito da Covid-19 chumbou o projeto de ventilador mais mediático do País. O Atena, desenvolvido pelo CEiiA–Centro de Engenharia e Desenvolvimento, que recebeu doações de 100 mil portugueses, foi chumbado por sete dos dez peritos que analisaram as componentes do ventilador, avança o Público.



A versão 1 do ventilador foi avaliada por sete dos dez peritos que compõem o grupo, que unanimemente consideraram que ainda haveria margem para evoluir no seu aperfeiçoamento.





Num esclarecimento divulgado na segunda-feira na plataforma LinkedIn, o CEiiA, sediado em Matosinhos, afirmou que a autorização especial emitida pelo Infarmed, nos termos do PE-COVID-19 [Procedimento especial de avaliação de dispositivos médicos no âmbito da covid-19], assegura "que estão reunidas as condições de segurança para a utilização deste ventilador [versão 1] em contexto covid-19".

O ventilador médico invasivo, desenvolvido para dar "suporte" a doentes Covid-19 em falência respiratória aguda, inclui os modos de ventilação controlada em volume, em pressão, em volume controlado com pressão aguda e pressão de suporte.

A primeira versão do Atena, desenvolvida em 45 dias, teve por base uma candidatura ao programa INOV-COVID da Agência Nacional de Inovação (ANI), cujo financiamento é 100% reembolsável e através do qual o CEiiA recebeu "um empréstimo" no valor de 2,6 milhões de euros, que será devolvido conforme as vendas do ventilador no mercado internacional.

Além deste financiamento, "mais de 100 mil portugueses" contribuíram para o projeto e um conjunto de mecenas científicos ajudaram com um milhão de euros "tendo como contrapartida a entrega de 100 ventiladores aos hospitais portugueses", que foram disponibilizados de "forma gratuita".



Com Lusa.