Ventura recusa "lições de moral dos amigos do charro” após BE dizer que "não há gente séria" no Chega

A polémica entre o Bloco de Esquerda e o Chega que envolveu uma troca de argumentos, depois de o bloquista Moisés Ferreira ter dito que "não há gente séria" naquela bancada, podia ter ficado pelo pedido de defesa de honra invocado por André Ventura, mas não.





"No dia em que eu ou o Chega recebermos lições de moral dos amigos da marijuana e do charro, Portugal estará perdido. Habituem-se, connosco será diferente", disse no Facebook, numa publicação que conta já com mais de 300 partilhas e muitos comentários a aplaudir Ventura.



BE diz que "não há gente séria" na bancada do Chega. André Ventura protesta

O deputado do partido Chega decidiu recorrer às redes sociais ainda no dia de terça-feira acusando os bloquistas de serem "amigos da marijuana e do charro" recusando ainda "lições de moral.A polémica começou no debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2020 quando este prosseguia sobre matérias de saúde, com o deputado único do Chega a acusar o Governo de não ter cumprido a sua promessa de dar médicos de família a todos os portugueses.

"O que falta no PS são socialistas", acusou Ventura, parafraseando o deputado socialista Porfírio Silva que, antes no debate, já tinha dito mesmo sobre os sociais-democratas no PSD a propósito de matérias da educação.

Se houve resposta imediata das bancadas do PS e até da do Governo, a mais dura chegou por parte do Bloco de Esquerda.

"A política de saúde é uma discussão séria que precisa de gente séria para fazer essa discussão, não encontramos essa gente séria na bancada do Chega", afirmou o deputado Moisés Ferreira.

O deputado do BE acusou o Chega de, no seu programa eleitoral, dizer que "o Estado não deverá interferir como prestador de bens e serviços no mercado da saúde".

"Não há gente séria daquele lado nesta discussão, aqui, sim, no BE há quem defenda o Serviço Nacional de Saúde", afirmou, numa afirmação que gerou alguns aplausos na bancada do PS, mas também protestos do outro lado do hemiciclo.

André Ventura pediu a defesa da honra para dizer que aceita "ouvir tudo", mas recusa lições de moral ou de caráter.

"Não lhe admito que coloque que em causa o caráter e honra de quem quer que seja e muito menos a minha, não a si, nem a ninguém dessa bancada", respondeu.

Na réplica da defesa da honra, Moisés Ferreira reafirmou a crítica - "não há gente séria na bancada do Chega, até prova em contrário é assim" - e até a adaptou à gíria futebolística.

"Numa terminologia que talvez compreenda melhor, no que toca ao SNS, no que toca ao Estado social, o senhor está fora de jogo", acusou.

O vice-presidente da Assembleia da República que conduzia os trabalhos, José Manuel Pureza, já não deu a palavra a Ventura para uma 'tréplica', mas apenas à líder parlamentar do CDS-PP, Cecília Meireles, que também se sentiu atingida pela intervenção do BE.