Vereador do Bloco Esquerda de Vila Franca de Xira ataca Luís Filipe Vieira

Carlos Patrão, vereador do Bloco Esquerda (BE), da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, lançou duras críticas a Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, devido ao aproveitamento que o clube tem feito das estruturas municipais para promover as próprias escolas de futebol. O autarca falou a propósito da aprovação, por unanimidade, de uma proposta de cedência de uma habitação ao Juventude da Castanheira, que tal como o Alverca, tem a funcionar uma escola de futebol ligada ao Benfica.





"O Juventude e os outros clubes do nosso concelho estão a ser barrigas de aluguer destas sociedades. O facto do Juventude promover o franchising do Benfica não o ajudou em nada a evitar a situação em que se encontra e vamos ver se não a agravou", referiu ao jornal 'O Mirante' e ainda acrescentou: "Estas estruturas e SAD tiram mais-valias de investimentos municipais. Utilizam instalações e meios que foram postos ao dispor dos clubes pelo município. Sabemos que o Bloco está sozinho nesta luta de democratização do desporto no nosso concelho."A CDU não quis entrar nesta discussão e Carlos Patrão aproveitou para relembrar o que aconteceu com o Alverca, mandando umas 'alfinetadas' aos comunistas que receberam o presidente do Benfica, com toda a pompa e circusntância na última Festa do Avante que se realiza no Seixal."Se querem continuar a receber estas pessoas, que eu acho pouco recomendáveis, têm de se sujeitar às críticas. Sei muito bem a herança que deixou no Alverca e sei quem tem pago isso. Não vamos ficar calados, achamos isto uma pouca vergonha. Não pode ser sempre o município a financiar esta brincadeira", sublinhou.