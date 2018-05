Continuar a ler

Aí, o jovem australiano decidiu aliviar a preocupação de todos a bordo: "Tenho de confessar que tocar violino era a última coisa que estava na minha mente naquele momento mas, sabendo o quão stressantes as viagens atrasadas são, decidi pegar do 'Strad' para uma performance dentro do avião".



O voo, afirma ainda, seguiu para Lisboa com três horas de atraso mas, no final, "todos estamos a salvo".



Noutra publicação na rede social, o violinista questiona: "Quem disse que não podes fazer amigos mesmo quando o teu voo está preso na pista?"



Chen é um fenómeno no YouTube e o vídeo desta performance já foi partilhado um pouco por toda a Internet.







A aterragem de emergência no Porto do voo 663 da TAP que, na quarta-feira, fazia a ligação entre Amesterdão e Lisboa teve um episódio invulgar. Ray Chen, um violinista de 29 anos, retirou o seu Stradivarius da caixa e deu um concerto de violino no momento de tensão. As imagens foram publicadas nas redes sociais e estão a fazer sucesso.No Facebook, Ray conta todo o episódio. Numa publicação intitulada "Deixe-me ser o seu Sistema de Entretenimento de Voo", o violinista explica que a aeronave fez uma aterragem de emergência "por razões desconhecidas" no Porto e que foi dito aos passageiros para "esperar indefinidamente dentro do avião na pista".