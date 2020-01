Vírus da China ajuda a baixar preços dos combustíveis em Portugal

Os preços dos combustíveis vão descer na segunda-feira em Portugal, refletindo a evolução negativa das cotações da matéria-prima nos mercados.

Com o novo vírus a alastrar na China, o petróleo acumula esta semana uma queda de 5%, com os investidores a temerem que o coronavírus tenha um impacto relevante na já debilitada economia chinesa, que é a maior consumidora de petróleo do mundo.

Nos mercados europeus a gasolina e o gasóleo registaram quedas mais contidas (em torno de 2%, tendo em conta a cotação em euros), ainda assim suficientes para provocar uma descida nos preços que os portugueses vão pagar pelos combustíveis a partir de segunda-feira, 27 de janeiro.

Segundo os cálculos do Negócios, há margem para uma descida de 1 cêntimo no preço por litro do gasóleo simples e de igual dimensão na gasolina simples. A confirmarem-se estas descidas, o gasóleo simples será vendido a um preço médio ligeiramente inferior, a 1,41 euros. Já a gasolina baixará para 1,526 euros.