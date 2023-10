Viseu acolhe Congresso Internacional de segurança e hospitalidade em eventos desportivos

Viseu vai ser palco de um congresso internacional dedicado à segurança e hospitalidade em eventos desportivos. O evento, organizado pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD), vai decorrer nos próximos dias 13 e 14 de outubro e terá como foco a discussão e partilha de experiências entre profissionais do setor.Na programação do 'S4Congress - Safety, Security and Service at Sports Events' estão incluídas atividades como apresentações, debates e workshops e destinam-se principalmente a gestores de segurança, assistentes de recinto desportivo, técnicos municipais de desporto, profissionais de federações e clubes, bem como a todos aqueles interessados no tema da segurança em eventos desportivos.A iniciativa contará com a presença de especialistas de renome internacional como o Diretor de Segurança da FIFA, Helmut Spahn e Adrian Dinca, presidente do Comité da Segurança em Eventos Desportivos do Conselho da Europa. O evento contará ainda com a participação de personalidades nacionais, como o presidente do Comité Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino, o jornalista Carlos Daniel, o selecionador nacional de andebol Masculino, Paulo Pereira, a presidente do Conselho de Administração da Fundação do Desporto, Susana Feitor, e o embaixador da Liga 3, Cândido Costa.A sessão de abertura está marcada para o dia 13 e contará com a presença do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, e do presidente da Câmara Municipal de Viseu, Fernando Ruas.