Vítor Baltazar Dias: «Temos de trabalhar cada vez mais em termos de cultura desportiva»

Um dos painéis do primeiro dia do 'Braga Sports Summit' contou com a moderação de Vítor Baltazar Dias, diretor regional norte do IPDJ, que deixou muitos elogios ao evento.

"É fundamental termos este tipo de eventos, tudo aquilo que for para discutir do desporto, desde as questões técnicas ao jogo dentro do campo, é importante. Temos aqui um conjunto de debates durante dois dias em relação a temas que são importantíssimos para o presente e o futuro do desporto em Portugal", começou por dizer, realçando o facto de estarem reunidas pessoas de várias modalidades em Braga: "Temos de trabalhar cada vez em termos de cultura desportiva, formar as pessoas, os técnicos, os dirigentes e os atletas. Só capacitando estes intervenientes é que podemos ter um desporto melhor. Temos uma riqueza grande, dentro do nosso território, que, se calhar, não é bem aproveitada. É preciso que esta cultura de monomodalidade seja combatida no sentido de experimentarmos novas coisas".

Questões relacionadas com violência no desporto têm sido bastante discutidas nos últimos meses, ainda que Vítor Baltazar Dias considere que é mais importante valorizar-se o que de bem é feito no desporto. "Há orientações claras por parte do Governo, o IPDJ tem um instrumento enorme que tem sido referência a nível internacional: o Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED). Queremos valorizar o que de melhor tem o desporto, o trabalho de equipa, o esforço e premiar o mérito. As questões da ética são centrais, quem não é ético no desporto não é ético na vida. As medidas [para combater a violência] já estão tomadas e são várias, desde a questão da autoridade e os programas como o PNED. Queremos olhar o desporto pelo lado positivo e não pelo lado negativo. Isso compete a quem está no desporto, à sociedade em geral e até à comunicação social", disse.