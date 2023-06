Vítor Catão condenado a pena de prisão por sequestrar César Boaventura

Vítor Catão, conhecido adepto do FC Porto e ex-presidente do São Pedro da Cova, foi condenado, esta terça-feira, a dois anos de prisão com pena suspensa por sequestrar o empresário César Boaventura.Vítor Catão também enfrentava as acusações de coação, ameaças e ofensas à integridade física, mas apenas foi provado o crime de sequestro.O episódio ocorreu em 2019, quando Vítor Catão entrou no carro de César Boaventura, tendo-o agredido e ameaçado com uma arma perto da instalações do São Pedro da Cova. Na altura, o vídeo foi publicado na rede social Facebook.