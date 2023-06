Vítor Oliveira vai ser homenageado em Portimão

Beto Pimparel, Patacas, Diogo Calila, João Manuel Pinto, Daniel Carriço, Marco Almeida, Fernando Mendes, Marinho, Neca, Kenedy, Quinaz, Rui Loja e Miguel Boto são alguns dos ex-futebolistas que já confirmaram a presença na homenagem a Vítor Oliveira que vai decorrer no próximo sábado, a partir das 18 horas, no Campo Major David Neto, em Portimão. Presentes estarão também diversos técnicos, contemporâneos de Vítor Oliveira ou que com ele se cruzaram ao longo das respetivas carreiras, como Henrique Calisto, Manuel José, Manuel Cajuda, Mário Nunes, Amílcar Fonseca, Petit ou Mário Reis.A organização está a cargo de Zézé Camarinha, conhecido empresário algarvio, que manteve com o antigo técnico do Portimonense, "uma amizade" de mais de quatro décadas. "Faleceu há três anos e nunca ninguém se lembrou de fazer-lhe uma homenagem", constata, em declarações a, revelando que foi este 'esquecimento' que o fez avançar com a iniciativa. "Há cerca de um mês, mês e meio, comecei a contactar os muitos amigos que tenho no futebol e que também eram amigos do Vítor e quase todos se mostraram dispostos a participar", conta o mediático algarvio, que se sente "no direito de homenagear" o 'rei das subidas'."É uma iniciativa bonita, para o meu amigo, que está lá em cima a olhar para nós", confidencia, num registo mais intimista Zézé Camarinha. Do passado comum com o técnico falecido em novembro de 2020, vítima de ataque cardíaco. Presentes na homengem, em Portimão, estarão o filha e a filha de Vítor Oliveira."Quando organizava um jogo, aqui, no Algarve, o Vítor não falhava. Estava em todos. Chegou a vir de Matosinhos, de um dia para o outro, para marcar presença", recorda Zézé Camarinha, que conheceu o treinador desaparecido aos 67 anos, quando era porteiro da Discoteca 'Bananas' na Praia da Rocha.De referir que após a partida de homenagem a Vítor Oliveira, os paticipantes juntar-se-ão num jantar no Restaurante 'My Guest', localizado nas imediações do Campo Major David Neto.