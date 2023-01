Viver em Alta Performance: Altice Arena recebe evento a 18 de fevereiro

Pelo segundo ano consecutivo, vai realizar-se a 18 fevereiro na Altice Arena o evento Viver em Alta Performance. Terá a lotação de 12 000 participantes e decorrerá durante cinco horas com o objetivo de ajudar cada pessoa a aumentar a sua capacidade de lidar com desafios, através de ferramentas e estratégias que são aplicadas pelos melhores do mundo nas mais diversas áreas.

Susana Torres convidou Brendon Burchard e Gilberto Silva para oradores. Brendon Burchard, é autor de 3 best-sellers do New York Times e considerado uma das pessoas mais influentes no mundo em gestão do desenvolvimento humano. Gilberto Silva foi campeão mundial com a seleção brasileira em 2002.