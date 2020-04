Vò, a cidade italiana onde 43% dos infetados não têm sintomas da Covid-19

A 21 de fevereiro deste ano, Itália registou a sua primeira vítima mortal devido à Covid-19. Era um residente de Vò, uma pequena cidade perto de Veneza e Pádua, no norte do país. Dois dias depois, as autoridades de saúde italiana responderam, colocando a localidade com cerca de 3 mil habitantes em quarentena durante 14 dias. Toda a população foi testada e apenas 70 dos 3 mil habitantes foram infetados pelo coronavírus, como conta a 'Sábado'.