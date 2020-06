«Vocês apanharam, servi copos a todos»: jovens infetados com Covid-19 em festa de aniversário

Dois e três de maio. A ordem era para os portugueses estarem em casa. Era o último fim de semana de estado de emergência e o País preparava-se para entrar em situação de calamidade pública. Dezenas de jovens participaram numa festa privada na Quinta do Anjo, em Palmela, quando este tipo de ajuntamento era proibido, avança o Correio da Manhã.





Alguns participantes desta festa - a maioria vive no Monte de Caparica, em Almada - estão infetados com Covid-19 e são os próprios que alertam todos os que passaram pela vivenda para realizarem testes de despistagem. "É verdade. Estamos com coronavírus. Quem anda à chuva molha-se. Acreditem, ninguém é imune. Nós estamos bem. Isto é uma gripe normal. Nós estamos bem", afirma uma das participantes.