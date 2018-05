Continuar a ler

Caso se confirme, Weinstein poderá ir 25 anos preso. Recorde-se que o produtor entregou-se esta sexta-feira pelo início da manhã na esquadra de Nova Iorque para enfrentar as acusação de assédio sexual.O produtor chegou à esquadra de Nova Iorque na ilha de Manhattan onde foi confrontado com as suspeitas de assédio e ataque sexual a pelo menos uma das dezenas de mulheres que o acusaram de as ter agredido sexualmente, avança o The New York Times.As primeiras suspeitas de agressões sexuais e violações contra o produtor de 66 anos surgiram em Outubro de 2017. No total, mais de uma centena de mulheres testemunhou que o produtor de Hollywood tinha abusado sexualmente delas, um escândalo que desencadeou a campanha #Time'sUp, que levou à queda de centenas de homens em lugares de poder de numerosos sectores.Autor: Sábado