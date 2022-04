Will Smith banido dos Oscars durante 10 anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ator Will Smith foi banido da gala de Oscars durante 10 anos, segundo avançou esta sexta-feira a Academia. Esta punição acontece depois da chapada dada ao também ator Chris Rock no Kodak Theater, após uma piada deste último à mulher Jada Pinkett Smith.Will Smith retratou-se mas a Academia, em comunicado, garantiu que o Oscar recebido pela atuação 'King Richard' foi "ofuscado pelo comportamento inaceitável e prejudicial que vimos exibir no palco".