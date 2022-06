'Women in Black': o podcast criado por três mulheres que está a dar que falar

É um projeto recente, mas já conta com nomes bem conhecidos do futebol português, europeu e até mundial. Não falamos de nenhum clube, mas sim do podcast 'WiB&Cast', abreviatura de 'Women in Black'. O nome já o indica, masdá-lhe mais umas luzes: a iniciativa nasceu no início deste ano e tem mulheres como mentoras, no caso Renata Aron, Hellen Telles e Denise Liporaci.Todas têm passado em diferentes áreas do futebol e, apesar do desporto-rei ser a base de conversa com os convidados -- há novos ângulos que o WiB&Cast quer explorar. "Queremos trazer um conteúdo relevante, que não fale estritramente de tática ou técnica, mas que use sim a forma de conduzir feminina, que é um pouco mais sensível, dentro das caraterísticas do futebol, que já tem uma estrutura mais fechada e padronizada. Exploramos o lado humano dos atletas e o seu dia a dia", explicou, ao nosso jornal, Renata Aron."O nosso podcast nasceu do encontro de 3 mulheres num grande evento de futebol. Sabemos do histórico questionamento quanto à capacidade e qualidade das intervenções femininas no futebol, e estamos a chegar para provar que através de uma nova perspectiva e com um olhar feminino e altamente especializado no mercado de atletas e de jogadores de alta performance, iremos surpreender e mostrar que chegamos para ficar!", reforçam as três fundadoras.Apesar de ter poucos meses de vida, o podcast já recebeu vários convidados bem conhecidos do público português, casos do já referido Coates, Rúben Dias, Helton ou Rui Vitória, além de craques mundiais, como Fernandinho, Alex Telles ou Gilberto Silva. E... há mais no horizonte. "Os feedbacks são os melhores. É engraçado que algumas pessoas perguntam-nos: ‘Como conseguem entrevistar pessoas com tanto peso e que nem costumam dar entrevistas'? Estamos felizes com essa repercussão boa. O nosso podcast é itinerante, levamos o nosso estúdio literalmente debaixo do braço e conseguimo-lo montar em qualquer lado. Fomos para Roma, os próximos convidados são o Pepe Reina e o Lucas Leiva, da Lazio, e vamos fazer uma segunda temporada em Espanha, em Madrid. Esta semana vamos embarcar para o Brasil e faremos lá uma temporada. Estamos a crescer bastante e temos um projeto de fazer o podcast no Mundial, no Qatar", partilhou Renata, estrategista em imagem pessoal, que tem no seu portefólio a imagem de vários jogadores dos grandes clubes europeus.Ainda que satisfeitas com a capacidade da mulher em "romper barreiras" no futebol, essa "bandeira" não é, necessariamente, o objetivo principal do projeto. "Teoricamente, ao levantá-la estaríamos a evidenciar essa questão, que não queremos. A mulher tem um espaço limitado por causa da descrença, mas hoje já é muito menor do que há uns anos. A mulher, de forma geral, tem dificuldade em entrar neste mercado como qualquer pessoa, como um homem teria, porque existe uma rede já criada. Se vai criar espaço para as mulheres? Depende da competência. Acho que o podcast fará com que olhem com mais atenção para este tipo de conteúdos e de abordagem", rematou.