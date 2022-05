Zelensky em Davos: «A História encontra-se num ponto de viragem»

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky discursou esta segunda-feira perante os participantes no Fórum Económico Mundial, em Davos. O chefe de Estado considerou que o mundo enfrenta um ponto de viragem e deve aumentar sanções contra a Rússia, que sirvam como um aviso a outros países que considerem usar a força contra outros."A História encontra-se num ponto de viragem... Este é realmente o momento em que é decidido se a força bruta vai governar o mundo", avisou.Volodymyr Zelensky pediu "sanções máximas", que passem pelo embargo completo ao petróleo russo, pela retirada de todos os bancos russos dos sistemas financeiros internacionais sem excepções, pelo corte com a indústria das tecnologias de informação russa e pelo fim do comércio com o país governado por Vladimir Putin."Oferecemos ao mundo a oportunidade de estabelecer um precedente para o que acontece se se tentar destruir um vizinho. Convido-vos a participar nesta reconstrução", apelou. Sugeriu que a reconstrução seja financiada por recursos russos que tenham sido congelados, após uma aplicação num fundo.Volodymyr Zelensky defendeu ainda que, caso a anexação russa da Crimeia em 2014 tivesse causado sanções contra o país, talvez Putin não tivesse lançado a invasão à Ucrânia em fevereiro de 2022.