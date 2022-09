Zelensky entrega pedido de adesão da Ucrânia à NATO

Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, revelou esta sexta-feira que entregou o pedido de adesão do país à NATO.

Depois de Vladimir Putin ter dito que vai usar "todos os meios" para defender as regiões ucranianas anexadas pela Rússia, Zelensky avisa que assinou todos os papeis com vista a acelerar a entrada do país na Organização do Tratado do Atlântico Norte, de modo a proteger o território na sequência do "discurso desconexo do tirano".