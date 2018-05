O fundador e presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, está a ser acusado de ter montado um "esquema fraudulento" com o objectivo de explorar uma vasta quantidade de dados privados, de modo a aumentar as receitas da empresa e travar a entrada de concorrentes no negócio.

A notícia está a ser avançada pelo The Guardian, que cita o caso que foi interposto contra Zuckerberg num tribunal na Califórnia, na semana passada. Segundo a acção legal, que entrou no tribunal superior de San Mateo, através desse esquema, o Facebook consegui aceder a dados de toda a rede de amigos da rede social.

