Continuar a ler

Contudo, admitindo os erros, Zuckerberg apontou também os casos europeus que diz terem sido positivos. Foi o caso das eleições alemãs onde o Facebook trabalhou lado a lado com o Estado para lutar contra as notícias falsas. Já nas eleições francesas, também no ano passado, o norte-americano disse que o sistema de prevenção do Facebook detectou e eliminou mais de 33 mil contas falsas."O nosso compromisso com a Europa é muito forte", garantiu, destacando várias áreas onde a empresa está implementada na Europa e o nível de investimento que está a ser feito em recursos humanos e tecnologia para prevenir novas situações como o escândalo da Cambridge Analytica . Zuckerberg deixou claro que "a segurança dos utilizadores será sempre mais importante do que maximizar os nossos lucros".