'A Impaciência é uma virtude': New Balance lança último capítulo da campanha 'We Got Now'

A New Balance lançou recentemente o derradeiro capítulo da campanha 'We Got Now', com o título de "Impacience is a Virtue" (a impaciência é uma virtude), numa produção na qual mostra o que impulsiona os atletas e desportistas patrocinados pela marca, assim como os fãs da mesma, para reforçar a importância do 'agora' e de incentivar todos a perseguir as suas paixões e os seus sonhos.





O vídeo de lançamento conta com a presença de alguns dos mais importantes embaixadores da marca, como o ativista e artista Jaden Smith, o basquetebolista Kawhi Leonard, a velocista Sydney McLaughlin, a tenista Coco Gauff, o futebolista Sadio Mané e ainda os skaters profissionais Tiago Lemos e Margie Didal."Como uma empresa que não tem ações negociadas publicamente e não tem acionistas, há 100 anos que a New Balance permanece fiel ao seu caráter independente e segue as suas próprias regras. Com a campanha We Got Now, o nosso objetivo é inspirar os nossos consumidores a seguirem os seus sonhos, a serem proativos e criar o seu sucesso com as suas próprias regras", declarou Chris Davis, CMO e vice-presidente sénior de merchandising da New Balance.'We Got Now' estará disponível mundialmente em newbalance.es e nas plataformas digitais da New Balance, bem como na imprensa ao longo de 2021.