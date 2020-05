Academia e Jazzy assinalam Dia Nacional da Luta Contra a Obesidade com oferta especial

Os ginásios Academia Life Club e Jazzy Life Club assinalam este ano o Dia Nacional da Luta Contra a Obesidade com o lançamento de uma campanha promocional, na qual oferecem 45 packs especiais nos quais constam um plano de treino, uma sessão de avaliação física, uma sessão de Personal Training, uma consulta de nutrição e ainda a oferta de um convite para familiar ou amigo. Tudo isto para usufruir no espaço de dez anos, podendo o mesmo ser utilizado assim que os ginásios receberem ordem de abertura por parte das autoridades.





Esta oferta, que é dirigida a todas as pessoas que necessitem de perder pelo menos 15 quilos, é vista por Rui Nobre, coordenador comercial dos espaços, com um passo em frente numa das missões que os dois ginásio têm. "Uma das nossas missões é, precisamente, contribuir para a melhoria da saúde e do bem-estar da população. Assim, numa altura em que se celebra o Mês do Coração e o Dia Nacional da Luta contra a Obesidade, decidimos oferecer 45 Six Pack, um plano que acreditamos poder se o início da mudança de muitas vidas", explica Rui Nobre.O acesso ao formulário da campanha está disponível no site criado para o efeito