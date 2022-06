Alperce e morango: aí está a nova Summer Edition da Red Bull

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mantendo a tradição, a chegada da estação mais quente do ano traz consigo um novo sabor Red Bull: a Summer Edition Alperce e Morango. A nova lata, de edição limitada, já está à venda no nosso país e, apesar da combinação de sabores inusitada, mantém inalteradas as caraterísticas funcionais comuns a todos os sabores de Red Bull. Esta nova Red Bull Summer Edition estará disponível até ao próximo mês de setembro.