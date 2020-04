As dicas da Garmin para manter uma rotina saudável

Numa altura de incerteza e que convida ao confinamento perante o avançado do coronavírus, a Garmin decidiu esta semana tentar dar uma ajuda a quem ainda procura melhores formas de superar esta fase de distanciamento social e sem tanta atividade física como normalmente estão habituados a ter.





Ingredientes para alcançá-lo"Nós somos o que fazemos no dia-a-dia. Portanto, a excelência não é um ato, mas um hábito", disse Aristóteles. Longe de pensar na rotina como algo repetitivo e negativo, trata-se de considerá-la uma ferramenta essencial para alcançar saúde e bem-estar. Confiança, motivação, força de vontade e perseverança são ingredientes essenciais para criar e manter uma rotina. É importante apostar nessas qualidades desde o início, pois muitas começarão a desenvolver-se e aumentarão à medida que progride e alcança os seus objetivos. Confiar em si, sem impor limites, ajudará a concentrar-se nos seus objetivos.Tome uma atitudePara começar, recomendamos que defina metas específicas e tente alcançá-las gradualmente, seguindo um plano de ação. Lembre-se de que desculpas e obstáculos podem aparecer ao longo do caminho; portanto, deve precaver-se e criar táticas para que nada interfira. Também é importante definir lembretes e avisos que informam quando é hora de relaxar, respirar ou começar a trabalhar. Quando essas etapas estão dominadas, é hora de passar da rotina para o ritual, ou seja, aproveitar cada um desses hábitos. Para obter bons resultados, é útil acompanhar o progresso e analisá-lo e, é claro, celebrar e valorizar as conquistas obtidas para continuar a aumentar a autoconfiança e a autodeterminação.Da teoria à práticaAo trabalhar, é recomendável procurar um espaço confortável e agradável para obter uma boa concentração. É também uma questão de marcar horários e registar num calendário os compromissos, reuniões ou intervalos, que poderá consultar a qualquer momento. Este método oferecerá maior organização, melhor gestão e controlo do tempo bem como maior produtividade na execução de diferentes tarefas.E passar algum tempo a praticar desporto ajuda a ficar em forma, mas também a sentir-se melhor consigo mesmo e aumenta a energia e a proatividade. Lembre-se de que, se tiver um relógio Garmin, poderá medir os resultados do dia-a-dia através das diferentes aplicações e do Garmin Connect, analisando e avaliando o seu desempenho. Além disso, com o monitor de atividades1, pode analisar diferentes variáveis, como frequência cardíaca, nível de stress, qualidade do sono e tipo de atividade, permitindo acompanhar e analisar o seu progresso físico diariamente.Momentos de descanso e lazer são essenciais na rotina, pois ajudam a limpar a sua mente. Uma boa opção pode ser fazer compras, lembre-se de que não precisa preocupar-se em ter consigo dinheiro nem cartão multibanco, pois com o Garmin Pay1 pode pagar com o seu relógio. Outras maneiras de se desconectar podem ser dedicar um tempo para meditar, ouvir as suas músicas favoritas e trocar mensagens com familiares e amigos. Qualquer uma dessas opções é uma boa rota de fuga para se sentir melhor e conferir bem-estar ao seu ambiente. Com um relógio Garmin, pode armazenar e ouvir música1 sem usar o telefone e também permanecer conectado1 todo o tempo, pois pode receber e-mails, alertas e mensagens de texto.Está provado que manter uma rotina de descanso estruturada melhora a qualidade do sono. Para descansar bem, os especialistas recomendam ir para a cama e levantar-se sempre no mesmo horário e dormir num ambiente calmo e confortável. Seguir essas etapas aumenta a criatividade, melhora a memória e a atenção, reduz a ansiedade e aumenta o sentimento de felicidade. O seu relógio Garmin ajuda a analisar a qualidade do sono1 por meio de variáveis ??que indicam quantas horas dormiu e a examinar a qualidade do descanso com base nas fases do sono, nos dados da oximetria de pulso e na respiração.Estabelecer hábitos diários e seguir horários regulares ajudarão a ter uma maior sensação de bem-estar e, além disso, economizará tempo e energia para poder realizar novas atividades ou dedicar mais tempo àqueles pelos quais se apaixona. Defina o desafio e vá em frente!"