ASICS reforça preocupações ambientais com as novas GEL-LYTE III CM 1.95

As preocupações ambientais continuam na ordem do dia e esta semana a ASICS reforçou a aposta e atenção por esta questão, ao lançar no mercado as novas sapatilhas casuais GEL-LYTE III CM 1.95. Segundo a marca japonesa, estas são as sapatilhas com menor índice de emissão de CO2 na sua produção, com apenas 1.95 quilos de CO2 ao longo do seu ciclo de vida.Produzidas como resultado de mais de 10 anos de pesquisa e desenvolvimento da ASICS para reduzir emissões ao longo das várias fases do ciclo de vida do produto, as novas sapatilhas da marca surgem como mais um passo em frente no compromisso da ASICS para alcançar emissões net-zero até 2050.Entre o conjunto de inovações das sapatilhas está uma nova espuma negativa de carbono, que aparece como parte da sua meia-sola e palmilha. Criadas a partir de uma fusão de polímeros de base biológica derivados em parte da cana-de-açúcar, combinam-se para oferecer conforto e qualidade de alto nível de maneira sustentável. Outros detalhes importantes do design incluem a utilização de poliéster reciclado e tingido em solução no material principal da parte superior e na malha da palmilha, refletindo a meta da ASICS de obter 100% do seu poliéster de fontes recicladas até 2030. As novas sapatilhas apresentam ainda uma nova estrutura, ao utilizar fita que permite menos utilização de material e energia 100% renovável, utilizada em toda a fase de produção.As sapatilhas GEL-LYTETM III CM 1.95 vão estar amplamente disponíveis para compra em loja ou online em asics.com a partir de AW 2023.