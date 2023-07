Bose apresenta coluna portátil SoundLink Flex

Aproveitando a chegada dos meses mais quentes, que convidam a convívios entre amigos acompanhados de uma boa música, a Bose lançou recentemente no mercado a nova coluna de som SoundLink Flex. À venda com um preço recomendado de 179 euros, esta coluna sem fios surge no mercado com a promessa de ser resistente à água, ao pó, à luz ultravioleta e à corrosão.Disponível em quatro cores (preto, branco, azul e vermelho), a nova SoundLink Flex promete ainda um som nítido, claro e sem distorções. Tudo graças ao seu transdutor concebido à medida com tecnologias inovadoras de processamento de sinal digital (DSP), código proprietário e algoritmos personalizados que trabalham em conjunto para garantir uma qualidade de som otimizada onde quer que esteja. Esta conceção, ajudou a criar um produto que não só é visualmente atrativo, como também oferece a melhor qualidade auditiva.Do ponto de vista da resistência, este modelo foi rigorosamente testado para cumprir a classificação IP67, que garante um produto à prova de água, sendo até capaz de flutuar - e não se afundar se o deixar cair na piscina. Também tem proteção contra o pó e, mercê de uma caixa feita em malha eletrostática de aço revestida e um exterior de silicone durável, é também capaz de suportar quedas e choques e até resistir à corrosão da ferrugem e à luz ultravioleta.Munida da tecnologia Bluetooth, esta coluna permite memorizar até oito dispositivos para facilitar a passagem de um dispositivo para outro, podendo igualmente ser utilizado como dispositivo mãos-livres para chamadas recebidas no smartphone e atendê-las com o microfone incorporado, que funciona como uma extensão do microfone integrado no próprio telemóvel.Relativamente à autonomia, oferece até 12 horas de autonomia com um único carregamento. Para a recarregar, basta ligar o cabo que a acompanha à porta USB tipo C, durante cerca de quatro horas.