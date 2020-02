Estão quase a fechar as inscrições para o 'Red Bull Can You Make It?'

Fecha na próxima segunda-feira (17 de fevereiro) o período de inscrições para a edição deste ano do 'Red Bull Can You Make It?', o inovador desafio lançado pela marca de bebidas energéticas que levará quatro equipas portuguesas de estudantes universitários à aventura na Europa (o objetivo é chegar o mais rápido possível a Berlim). No total estarão presentes 200 equipas de todo o Mundo, apuradas através de uma apertada seleção.





Mas, então, em que consiste o "Red Bull Can You Make It?"? Na prática, os participantes terão de deixar tudo para trás, nomeadamente dinheiro, cartões de crédito e telemóveis pessoais, levando apenas consigo latas de Red Bull, que acabarão por servir nesta viagem como moeda de troca para conseguir superar cada uma das etapas, onde terão como objetivo intermédio também superar os desafios colocados em cada um dos checkpoints. No meio disto tudo, as equipas de três elementos serão desafiadas a partilhar a sua experiência nas redes sociais (mas utilizando um equipamento fornecido pela organização, claro está!).As inscrições estão abertas, conforme dissemos, até 17 de fevereiro, podendo concorrer todos os os estudantes do Ensino Superior com mais de 18 anos. Para se candidatarem, os interessados devem mostrar os seus argumentos num expressivo vídeo com a duração de apenas um minuto, que será submetido a votação online até ao dia 9 de março. Escolhidas as quatro equipas vencedoras, seguir-se-á um período de 'estágio' antes do início da aventura, marcado para 21 de abril, numa das cinco cidades de partida à escolha (Amesterdão, Barcelona, Budapeste, Copenhaga e Milão).Consulte todas as informações nos site oficial do evento