FN Achievement Awards distinguiu os melhores do ano

Tal como nos últimos anos, os derradeiros dias de 2022 servem de balanço nas mais variadas áreas e a do calçado não foge à regra. Os galardões mais importantes são atribuídos pela revista norte-americana Footwear News, que este ano distinguiu, na gala FN Achievement Awards, a Merrell e a Jordan Brand como as melhores do ano.Um galardão que, no caso da Merrell, foi atribuído à marca "por liderar a promoção de uma visão mais diversificada do ar livre". "É uma honra enorme ser nomeado para Brand of the Year da Footwear News naquela que é considerada a maior noite da indústria do calçado", disse o presidente global da Merrell, Chris Hufnagel. "Este prémio é uma verdadeira prova do grande trabalho que a nossa equipa tem feito e continua a fazer todos os dias para levar o simples poder do ar livre a todos. Não podia estar mais orgulhoso do que conseguimos juntos ou mais entusiasmado com o que se segue. A Footwear News e cada homenageado tem a nossa mais sincera gratidão e admiração".Além da Merrell, no campo do running há a destacar o prémio atribuído à Skechers USA Inc. como empresa do ano, mas também à Lululemon, marca que foi considera o melhor lançamento do ano, e à Puma, como líder de sustentabilidade.Carreira: Christian LouboutinPersonaliade: Dr. D’Wayne EdwardsEmpresa: Skechers USA Inc.Sapatilha: Louis Vuitton x Nike Air Force 1 by Virgil AblohDesigner: Amina MuaddiVendedor: KithMarca: Merrell, Jordan BrandColeção: Puma x Dua Lipa Flutur Drop 2Impacto social: Brandice DanielLíder de sustentabilidade: PumaColaboração: Manolo Blahnik for BirkenstockLançamento: LululemonTalento emergente: Jessica RichHall of Fame: Diane Sullivan, Scott Meden