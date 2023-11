Hisense 65U8KQ: numa outra dimensão

Normalmente os prémios entregues ano após ano são um bom medidor da qualidade dos produtos, mas nem sempre é assim e é importante saber filtrar as coisas. O teste ao produto em causa é sempre a melhor fórmula para consegui-lo e foi isso mesmo que fizemos com a Hisense 65U8KQ, uma das mais recentes apostas da marca chinesa para o segmento das Smart TV. O estatuto de melhor 'Mini-LED TV 2023-2024', entregue pela Expert Imaging and Sound Association (EISA), dava desde logo uma pressão adicional a este teste, mas a máquina respondeu de forma perfeita e correspondeu às expectativas criadas.

Um interface muito intuitivo, uma qualidade de imagem superior, áudio de eleição, conectividade aprimorada e ainda funcionalidades inteligentes de topo, desde capacidade para jogos como coneções aos mais diversos sistemas de streaming. Enfim, tudo aquilo que sonhamos numa televisão inteligente. Está tudo aqui.

Sim, estamos a falar de uma televisão que na versão 65 polegadas (aquela que testámos) custa 1.599 euros e isso pede desde logo qualidade... mas nem sempre é assim. Mas descansados ficamos ao perceber que este não era um desses casos.

O principal ponto de destaque, na nossa opinião, é mesmo a qualidade da imagem, mercê da funcionalidade Quantum Dot Colour, que produz cores puras, vivas e rápidas, o que desde logo nos dá uma experiência totalmente distinta daquela que estamos normalmente habituados a ter. A experiência é também claramente influenciada pelo facto de se tratar de uma televisão munida da tecnologia Mini-LED Pro, o que nos dá uma maior qualidade nos detalhes das imagens e também um brilho superior. O processador integrado também merece o elogio, já que torna toda a resposta em algo praticamente instantâneo, sem nunca comprometer a qualidade da imagem e/ou do som.







Pormenor do suporte inferior

Falando do som, a qualidade é efetivamente a esperada. Com uma clareza incrível, o som que esta 65U8KQ nos dá destaca-se pelo seu aspeto imersivo, fazendo com que nos sintamos dentro da cena quando estamos, por exemplo, a ver um filme. Isso também se nota quando estamos a acompanhar um evento desportivo com um som específico, como por exemplo Fórmula 1. Há, contudo, um pequeno senão: o som é tão bom que, por vezes, não temos bem a sensação de que o temos demasiado elevado. Mas aí a culpa é nossa...

De resto, esta 65U8KQ continua a ter todo os recursos que já vimos noutros modelos, com várias aplicações de stream integradas, o que nos permitiu aceder aos nossos conteúdos preferidos à distância apenas do comando (ou aplicação VIDAA). Entre as 'apps' disponíveis destacam-se Netflix, Disney+ ou YouTube, mas também a DAZN, o que permite ter acesso aos canais que temos subscritos num ambiente diferente - vimos vários jogos de Liga dos Campeões ou Premier League desta forma.

Tal como nas restantes Smart TV da Hisense, temos a possibilidade de controlar tudo através da aplicação VIDAA, tudo de forma muito intuitiva e prática. Ainda assim, ao contrário dos outros modelos que testámos, nesta tivemos regularmente o problema da desconexão constante ao nosso Wi-Fi, o que nos levava a ter de fazer várias vezes uma espécie de reset para poder voltar a desfrutar em pleno das suas capacidades. É chato, mas não problemático.







As dimensões da televisão





Apesar de não termos feito uso do mesmo, a 65U8KQ dispõe também de um Modo Jogo, a 144 Hz, que se destaca pela sua taxa de actualização variável ultra-precisa (VRR) e o modo de baixa latência automática (ALLM). Isso faz com que toda a experiência em gaming seja do mais elevada possível. Pelo menos é essa a promessa.



Por fim, de notar todas as capacidades de conectividade deste modelo, que conta com quatro entradas HDMI (duas HDMI2.0 e outras duas HDMI2.1, uma delas com suporte eARC). Como seria de esperar, conta igualmente com conectividade Bluetooth, no caso 5.1.