Hisense amplia parceria estratégica com a UEFA através de patrocínio ao Euro 2024

Pelo terceira edição consecutiva, a Hisense vai ser a patrocinadora global do Europeu de futebol. O acordo foi anunciado esta sexta-feira pelas duas partes e dá seguimento a uma ligação forjada nos últimos anos e que se alargará também aos direitos de patrocínio para as eliminatórias europeias da UEFA em 2023-24 e 2025-26, finais da Liga das Nações em 2025, o Europeu de Sub-21 de 2025, a Finalíssima 2024 e ainda o UEFA Futsal 2026.Por parte da UEFA, o diretor de marketing do organismo congratulou-se pela extensão da parceria. "Estou entusiasmado pela Hisense estar a renovar o seu compromisso com o futebol europeu como parceiro oficial do UEFA EURO 2024. Estamos juntos pelo terceiro EURO consecutivo. As tecnologias da marca continuam a ajudar a tornar o futebol mais acessível e agradável para os adeptos de todo o mundo", disse Guy-Laurent Epstein.Do lado da Hisense, o presidente do grupo enalteceu a importância deste tipo de ligações para o crescimento global da marca e na construção do reconhecimento em todo o mundo. "A Hisense consegue conectar-se com consumidores em todo o mundo através dos patrocínios desportivos, como uma forma por excelência para desenvolver a confiança na marca. Para continuar a construir a marca, globalmente, a Hisense proporcionará aos fãs em todo o mundo uma experiência de visualização incomparável do UEFA EURO 2024 com a sua tecnologia de qualidade de imagem de ponta", destacou Fisher Yu.O Europeu de 2024, a realizar na Alemanha, disputa-se entre 14 de junho e 14 de julho do próximo ano.